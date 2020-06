Guy Bedos : Michel Fugain se confie tendrement sur leur amitié

Le 28 mai dernier, Nicolas Bedos a annoncé avec tristesse la mort de son père Guy Bedos. Peu après, le réalisateur a rendu hommage à son célèbre père dans une bouleversante lettre d’adieu : "Au bout de tes jambes qui ne marchent plus, tes chats – sereins, comme des gardiens. Sur la table de nuit, un fond de verre de Coca, ultime lien entre ce monde et toi, quelques gorgées de force qui te permettent, du fin fond de ta faiblesse, de nous lancer des gestes d’une élégance et d’une tendresse insolentes. Fâché de ne plus pouvoir parler, tu envoies des baisers muets à ta femme adorée, à ta fille bien aimée, à la fenêtre sur l’Île Saint Louis, au soleil que tu fuis. On va t’emmener où tu voulais, c’est toi qui dictes le programme, c’est toi qui conduis sans permis. D’abord à l’église Saint Germain, puis on t’envole en Corse, dans ce village qui te rendait un peu ta Méditerranée d’Alger".

Et ce lundi 8 juin, Guy Bedos a finalement été inhumé en Corse après une cérémonie au petit village de Lumio. Présent sur place, Michel Fugain a accordé un entretien à nos confrères de Corse Matin. L’occasion pour lui de se confier sur amitié avec Guy Bedos : "J'ai connu Guy sur le tournage du film Les Copains où j'étais assistant réalisateur. Nous nous sommes finalement retrouvés en Balagne des années plus tard. Même si nous avions chacun notre vie professionnelle, nous avions plaisir à nous rencontrer, à parler de la Corse. Guy était quelqu'un de très sympathique avec beaucoup d'humour, et qui ne mâchait pas ses mots".

Par Alexia Felix