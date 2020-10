Hélène Ségara amincie et accusée d’avoir fait de la chirurgie esthétique, sa réponse cash !

Peu le savent mais Hélène Ségara souffre d’une maladie auto-immune depuis 2013. Cette maladie qui, en plus d’avoir attaqué sa vue, lui impose de prendre un traitement à la cortisone. Un traitement qui fait donc grossir. En janvier 2019, Hélène Ségara était fière de dévoiler sa silhouette plus amincie que jamais ! Mais les kilos sont réapparus. Victime de grossophobie, Hélène Ségara ne s’est pas laissée faire. Dans les colonnes du magazine "Nous Deux", la chanteuse a poussé un coup de gueule. "Lorsque j’avais des kilos en trop, j’ai pu mesurer dans les regards et les commentaires à quel point le surpoids est difficile à vivre. Je trouve ça injuste et je suis heureuse que l’on dénonce de plus en plus la grossophobie ambiante", avait déclaré la jurée de "La France a un incroyable talent".

Hélène Ségara demande à ses haters de lui "foutre la paix"

Force est de constater que ces dernières années n’ont pas toujours été simples pour Hélène Ségara. Même quand elle perd quelques kilos, la chanteuse de 49 ans est sous le feu des critiques. En septembre dernier, elle révélait avoir perdu pas moins de 13 kilos grâce à un célèbre programme alimentaire, dont elle est l’égérie. Ses haters ont accusé la femme de Mathieu Lecat d’avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Dans les pages de "Télé Star", Hélène Ségara a mis les choses au clair, demandant même à ses détracteurs de lui "foutre la paix". "J'ai suivi un programme alimentaire et j'en suis fière. J'ai pris beaucoup de cortisone pendant deux ans et j'ai été la cible de critiques grossophobes", a-t-elle confié avant de s’agacer : "Quand j'étais grosse, j'ai subi les pires quolibets. Et quand j'ai minci, on a dit que j'avais fait de la chirurgie".

Par Matilde A.