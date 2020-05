Hélène Ségara : ce complexe qui lui fait honte

Il y a quelques jours, la chanteuse faisait parler d'elle. Et pour cause, le 29 février dernier, elle postait une photo de sa rencontre avec l'animatrice et productrice Oprah Winfrey. Elle a posté la photo du son compte Instagram qu'elle a légendé : "Une rencontre inspirante avec cette grande dame qui m'a fait passer du rire aux larmes... Un doux rêve réalisé avec la sensation d'être à la bonne place, au bon moment…"

Et si Hélène Ségara qui s'est fait taclée par Jeff Panacloc, est au coeur de l'actualité aujourd'hui, c'est parce que la chanteuse sera bientôt de retour dans quelques jours sur nos écrans. En effet, elle officie en tant que jurée depuis plusieurs années maintenant dans l'émission La France a incroyable talent.

"Je le trouve moche"

Le concours sera de retour le 18 mai prochain sur nos écrans. Mais à cause de la crise du coronavirus, cela ne sera pas sous sa forme initiale, mais une rétrospective des 25 meilleurs moments de l'émission. Hélène Ségara fraîchement séparée de Damien Sargue, s'est confiée dans les colonnes de Paris Match. Et la chanteuse a fait une révélation étonnante. En effet, elle a dévoilé que si elle était de nature "gentille et pleine d'énergie", elle vit en réalité avec un complexe qui la gêne énormément, son rire ! Elle confie : "Il a beau être communicatif, il est moche!". En plus de le trouver moche, la jurée de La France a un incroyable talent confie que parfois, et plus précisément à la télévision, ce dernier lui fait honte !

Par J.F.