Hélène Ségara : Ce grand rôle au cinéma qu'elle a refusé

La carrière d’Hélène Ségara aurait très bien pu être totalement différente. Ce mercredi 26 mai, la chanteuse a fait une révélation sur le plateau de l’émission "6 à la maison" sur France 2. Et rapidement, Anne-Elisabeth Lemoine a voulu savoir si Hélène Ségara avait été approchée pour un film au cinéma : "Oui, plusieurs fois, et j'ai même refusé des essais pour Moulin Rouge", a expliqué Hélène Ségara, avant d’en dire plus : "Le producteur était venu voir Notre-Dame de Paris et il cherchait une Satine (nom du personnage principal, ndlr) française. Pour 'Moulin Rouge', il voulait une française. Et quand il a vu Esmeralda, il s'est dit : 'Pourquoi pas elle ! Elle danse, elle chante, elle joue la comédie'".

"Baz Luhrmann ne m'a jamais vue"

Hélène Ségara a tout simplement refusé ce rôle qui a permis à Nicole Kidman à l’époque d’être nommée aux Oscars : "Le problème, c'est qu'ils m'ont proposé un bout d'essai où je devais être hyper dénudée, c'est-à-dire en guêpière, porte-jarretelles, etc. Et je me suis dit : 'Je vais perdre tous mes moyens, j'y vais pas !'. Donc Baz Luhrmann ne m'a jamais vue !". Malgré tout, Hélène Ségara ne regrette rien et la chanteuse a connu une belle carrière. D’ailleurs, il y a quelques jours, la chanteuse s’est confié sur France Inter sur ses débuts dans la chanson, lorsqu’elle a rencontré Orlando, le frère de Dalida, qui a changé sa vie : "Honnêtement, je n'aurais pas pu imaginer. Ça a été tellement magnifique de passer de l'ombre à la lumière. J'ai douté. Mais heureusement. Qui ne doute pas ? Les doutes, c'est ce qui nous pousse à aller au bout de nos rêves".

Par Alexia Felix