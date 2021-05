Hélène Ségara malade, elle révèle les conséquences sur son travail

Depuis plusieurs années, Hélène Ségara est atteinte d’une maladie oculaire. La chanteuse avait fait des confidences lors d’une interview : "Je n'ai jamais dit que j'étais guérie, jamais dit que j'étais une victime, mais j'ai subi dix-sept opération". Forcée de prendre un lourd traitement à base de cortisone après s’être réveillée aveugle de l’oeil droit, Hélène Ségara a dû subir des opérations tous les trois mois. Invitée de RTL Soir ce mercredi 12 mai pour la sortie de son album Karma, la chanteuse a expliqué que sa maladie est toujours présente : "Je suis toujours suivie par de grands professeurs, je subis toujours des implants, etc. Je me dis qu'il y a tellement de gens qui ont des problèmes de santé beaucoup plus graves qu'on ne le croit et surtout il y a des gens qui ont un diagnostic vital qui est en jeu, alors moi je n'en suis pas là et je me dis qu'il faut que je sois forte, il faut que je travaille, il faut surtout que j'amène ce message aux gens, c'est-à-dire que rien n'est insurmontable".

"Beaucoup de gens m’ont tourné le dos"

Mais si Hélène Ségara arrive à rester positive malgré sa situation, sa maladie a eu des conséquences pour le moins terribles sur son métier : "Beaucoup de gens m'ont tourné le dos au moment le plus critique, au tout début quand les choses ont démarré, on était vraiment désarmés, ça a pris une tournure très très difficile au départ et surtout on m'a annoncé des diagnostics qui étaient pas bons, assez graves, et à ce moment-là, la moitié du métier s'est détourné de moi en pensant que j'étais foutue tout simplement mais ça ne m'a pas découragé c'est pour ça je me suis dit : 'Non, je vais leur montrer que je suis pas foutue".

Par Alexia Felix