Hélène Ségara : pourquoi elle refuse de participer aux Enfoirés

La chanteuse manque à ses fans ! Hélène Ségara ne fait plus partie de la troupe des "Enfoirés" depuis l'année 2015, alors qu'elle faisait partie des chanteurs emblématiques. Pendant plusieurs années, des rumeurs de tensions dans le groupe justifiaient le départ d'Hélène Ségara. Elle était restée silencieuse sur le sujet pendant de longues années mais a décidé de sortir du silence ce lundi 18 janvier. Elle vient de se confier sur les raisons de son absence au micro de Chante France, et Hélène Ségara, qui s'est fait remarquer par son importante perte de poids, fait quelques révélations… La chanteuse déclare : "J'étais la première à demander qu'on fasse rentrer des personnes comme Shy'm, Tal, Matt Pokora (...) mais quand Jean-Jacques Goldman a arrêté c'était plus triste dans l'esprit il créait le lien entre générations, il avait le cœur à le créer".

"j'ai jamais fait de caprices"

Mais Hélène Ségara va plus loin en déplorant les caprices de ses collègues : "J'ai été une très bonne camarade, j'ai accepté beaucoup de choses, j'ai jamais fait de caprices, je me suis adaptée aux costumes que les autres voulaient bien laisser, aux chansons que les autres ne voulaient pas, au profit de personnes plus exigeantes".

La jurée de "La France a un incroyable Talent" conclut ensuite en avouant qu'elle pourrait revenir à une condition : "Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait me faire revenir ? C'est qu'on respecte un peu plus ma gentillesse et le fait que je m'adapte tout le temps".

Par J.F.