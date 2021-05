Hélène Ségara : ses confiances émouvantes sur le début de sa carrière

Depuis quelques jours maintenant, Hélène Ségara fait parler d'elle. Et pour cause, la chanteuse sortira son nouvel album "Karma", le 11 juin prochain. À cette occasion, elle fait le tour des médias et n'hésite pas à faire quelques confidences sur sa vie privée qui l'a souvent inspirée pour l'écriture de ce douzième opus. Ce dimanche 16 mai, elle était invitée sur le plateau de "Les Enfants de la télé" et elle avait accepté de se confier sur ses enfants : "Je n'étais pas au courant de cette surprise. J'ai toujours caché mes enfants au public, pas par rapport au grand public, parce que mon public est magnifique et fidèle, mais les médias parfois réinterprètent et s'approprient notre vie d'une manière qui n'est pas toujours très élégante" avait-elle assuré.

"Ça a été tellement magnifique de passer de l'ombre à la lumière".

Ce vendredi 21 mai, Hélène Ségara était invitée au micro de France Inter dans l'émission d'Augustin Trapenard. Dans "Boomerang", la chanteuse s'est confiée sur sa carrière et sur les débuts difficiles : "C'était inimaginable, je vivais dans un rez-de-chaussée de 15 mètres carrés, avec mon fils. On crevait la dalle. On habitait dans une rue où il y avait des travestis qui devaient se prostituer... qui éclataient en sanglots sous nos fenêtres…" explique-t-elle.

Dans la suite de l'interview, Hélène Ségara raconte qu'elle a failli jeter l'éponge avant de rencontrer celui qui changera sa vie, son futur mentor, Orlando, le frère de Dalida : "Honnêtement, je n'aurais pas pu imaginer. Ça a été tellement magnifique de passer de l'ombre à la lumière. J'ai douté. Mais heureusement. Qui ne doute pas ? Les doutes c'est ce qui nous pousse à aller au bout de nos rêves" conclut-elle.

Par J.F.