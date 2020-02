Hélène Ségara : son ex Damien Sargue évoque leur différence d’âge (exclu vidéo)

Damien Sargue revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau projet baptisé "Bond Symphonique". Les 14 et 15 février, le chanteur sera sur la scène du Grand Rex au côté de Prisca Demarez pour interpréter les plus grands titres de James Bond en version symphonique. Au total, 50 musiciens dirigés par Samuel Sené accompagneront le duo pour cette revisite des plus grands standards de la saga culte.

Dans un entretien qu'il a donné au site lepopulaire.fr, Damien Sargue s'est confié sur ce projet. "J'apprécie de chanter avec un orchestre symphonique de 50 musiciens sur les plus grands thèmes de la saga. Ils furent chantés par Louis Armstrong, Tom Jones, Paul McCartney (...) Mon ambition, avec celle de Prisca Demarez, est de conserver l'essentiel tout en réinterprétant les titres, comme le font les musiciens de l'orchestre symphonique 'Colonne' dirigé par Samuel Sené", a-t-il dit.

"On a vécu une belle histoire d'amour"

Ce jeudi 13 février, Damien Sargue est l'invité de Jordan de Luxe dans son émission "L'Instant de Luxe". Au cours de l'interview, le chanteur de 38 ans a évoqué l'histoire d'amour qu'il a vécue avec Hélène Ségéra. Ils s'étaient rencontrés dans les coulisses de Notre Dame de Paris où la chanteuse incarnait Esmeralda. Quant à l'ancienne star de "Roméo et Juliette", il était la doublure de Bruno Pelletier. "On a vécu une belle histoire ensemble. Ça s'est fait comme deux personnes qui se rencontrent et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe", confie-t-il.

Et la différence d'âge ? "Pour moi, ça ne me semble pas problématique parce que ça s'est beaucoup démocratisé aujourd'hui. Hélène avait seulement 27 ans, moi j'en avais 17, majorité sexuelle faite quoi", répond-il. Une relation qui a duré "pratiquement deux ans" et qu'il n'a pas mal vécue médiatiquement, comme il l'explique. "Ce n'était pas compliqué parce que Hélène a toujours vécu une vie normale. Elle était déjà maman d'un petit garçon qui avait 7 ans à l'époque. Il y avait des paparazzis, mais ça ne nous empêchait pas de bouger, de voyager et de vivre une vie pseudo normale on va dire".

Par Non Stop People TV