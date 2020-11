Hélène Segara : son témoignage bouleversant sur le harcèlement qu’a subi son fils

Ce jeudi 5 novembre, c’est la journée nationale de la lutte contre le harcèlement à l’école. Pour venir en aide aux milliers d’enfants touchés par ce fléau et leurs parents souvent démunis, Daphné Bürki a invité sur le plateau de "Je t’aime, etc." Hazerka. Installé à côté d’Hélène Ségara, le jeune artiste s’est confié sur le harcèlement dont il a été victime à l’école.

Un témoignage bouleversant pour la chanteuse, maman de trois enfants, qui a tenu à revenir sur le parcours de son fils Rafaël, qui en a lui aussi fait les frais - notamment au moment où sa carrière a décollé dans les années 2000 grâce à la comédie musicale "Notre Dame de Paris", mais aussi à la sortie de ses tubes devenus cultes "Elle, tu l’aimes" ou encore "Il y a trop de gens qui t’aiment".

Le revers de la médaille du succès d'Hélène Ségara

Une célébrité difficile à vivre pour le garçon qui a été victime des moqueries de ses camarades de classe au point où "il est arrivé à un stade où il ne voulait plus du tout qu’on sache que j’étais sa mère dans l’école. Il me demandait de ne plus venir le chercher. C’était dans les années 'Il y a trop de gens qui t’aiment'. Ça, pour lui, ce n’était pas possible".

Avant de poursuivre en dévoilant que son fils qu’elle a accueilli a l’âge de 18 ans a été victime de chantage : "Un jour, un garçon lui a dit : ’Demain, tu vas aller dans la chambre de ta mère. Si tu vois une bague, tu me la ramènes’. Et il avait pris une de mes bagues ! Je m’en suis aperçue bien entendu. Il a fallu que je lui demande : 'Où est passée cette bague ?' Il ne voulait pas lâcher le morceau, il avait peur d'avoir des ennuis".

