Henri Dès victime d'un arrêt cardiaque : comment sa femme lui a sauvé la vie

Après Line Renaud victime d'un AVC, le chanteur préféré des enfants a eu la peur de sa vie il y a quelques mois. En novembre 2019, Henri Dès a été victime d'un arrêt cardiaque. Et la présence de sa femme, Nathaly, lui a sauvé la vie. Dans une interview accordée au Matin, elle est revenue sur cette soirée qui aurait pu connaître une fin tragique. "Plutôt que d'aller promener le chien, nous avons préféré rester à la maison. Nous regardions The Irishman avec De Niro. Il s'est levé pour aller avaler un antidouleur. Il s'est rassis. Et là, il a fait un drôle de bruit avec la bouche. J'ai tout de suite compris qu'il faisait un arrêt cardiaque. Il ne respirait plus, son cœur s'est arrêté net. Il s'est affaissé sur le canapé".

un sang-froid remarquable

La femme d'Henri Dès s'est alors empressée de prendre son téléphone pour appeler les secours. Ces derniers lui ont dicté les premiers gestes de secours à faire. De précieux gestes qui ont sauvé la vie du chanteur.

Celui qui fêtera ses 80 ans en décembre dernier était invité ce mardi 29 septembre sur Europe 1. Il est revenu sur cet événement dont il ne garde "aucun souvenir" et a malgré tout salué le courage et le sang-froid de sa femme ce soir-là. "Elle a tout de suite appelé le numéro d'urgence, m'a mis par terre, un coussin derrière la tête et elle a commencé à faire le massage cardiaque pendant sept minutes, en attendant que les secours arrivent".

Remis sur pied, il s'est confié ses futurs projets. Après avoir annulé tous ses concerts, il peut désormais remonter sur scène : "J'ai fait ce qu'il fallait aussi parce que j'ai une certaine volonté. Je me suis acheté un vélo d'appartement, j'ai fait beaucoup de marche pour remettre mon cœur en place et là je suis en train de retravailler ma guitare parce que j'ai des spectacles devant moi. Dimanche prochain, j'ai mon premier spectacle, je me réjouis beaucoup".

Par J.F.