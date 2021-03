Henri Salvador : pourquoi Jean-Marie Périer ne veut plus parler du chanteur (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe a repris sa semaine d'interviews avec son émission "L'instant de Luxe". Ce lundi 15 mars 2021, le présentateur a reçu le photographe Jean-Marie Périer. Dans un premier temps, ce dernier a révélé avoir été vacciné. Mais il n'était pas à l'aise lors de son arrivée au centre de vaccination dans l'Aveyron, comme il l'a expliqué à Jordan de Luxe.

"Tout d'un coup, je suis arrivé là-bas et je ne vois que des vieux. Je dis : 'Mais attendez, c'est quand même extraordinaire, on est en train de sauver que des vieux. Et les jeunes alors ?' C'est idiot, mais ça m'a mis mal à l'aise (...) physiquement. C'est quand même plus important les mômes. Moi, si je claque demain, ce n'est pas grave (...) C'est simplement une impression (...) Il n'y a que les jeunes gens qui m'intéressent (...) Je ne vois aucun intérêt à être vieux (...) L'expérience, ça n'existe pas (...) Pour la plupart des gens, c'est très compliqué d'être vieux".

"Mon père, c'est François Périer..."

Dans la suite de l'entretien, Jean-Marie Périer n'a pas souhaité parler d'Henri Salvador. Pour rappel, le photographe avait 16 ans lorsqu'il a appris que son père, François Périer - qui l'a reconnu lors de sa naissance en 1940 - n'était pas son père biologique. En effet, son vrai père n'est autre qu'Henri Salvador. Ce dernier a eu une liaison avec sa mère, l'actrice Jacqueline Porel, en 1939.

"Je n'ai plus rien à dire là-dessus", a-t-il lâché. Et de poursuivre : "Je ne parle plus de ce mec car il s'est mal conduit avec mes gosses. Il avait beaucoup de talent, attention. Mais les gens me disent : 'On aimait beaucoup les chansons de votre père'. Je leur dit : 'D'abord, ce n'est pas mon père. Mon père il ne chante pas'. Je devrais être plus calme et moins énervé là-dessus, ils le font gentiment les gens, mais bon je n'y peux rien. Je suis vieux et il ne faut pas me faire ch*** (...) Je n'ai vraiment plus rien à dire là-dessus. J'ai choisi mon père, mon père c'est François Périer et je m'en tiens là".

Par Non Stop People TV