Héritage de Johnny Hallyday : Ce que Laeticia a cédé à Laura Smet

Laeticia Hallyday a fait un nouveau pas pour une réconciliation. En deux ans de bataille judiciaire pour l'héritage de Johnny Hallyday, la veuve et Laura Smet seraient sur la bonne voie pour trouver un accord. Ces derniers mois, Laeticia Hallyday avait montré des signes de rapprochement et a souhaité "négocier avec ses beaux-enfants". Leur dernier conflit en date sur l'exhumation du corps de Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy s'était finalement réglé le 15 janvier dernier avec l'accord de Laura Smet, qui avait pourtant fait suspendre la procédure en octobre 2019. Un relâchement de Laura Smet qui aurait été poussé par David Hallyday. "C'est David qui a insisté et convaincu sa soeur d'accepter, reconnaissant que c'était plus que nécessaire", a indiqué Voici dans son numéro en kiosque ce 31 janvier.

Un accord sur le point d'être scellé

En contrepartie de cet accord, Laeticia Hallyday a elle aussi fait un geste de son côté. Alors que Laura Smet souhaitait récupérer des objets de son père avec une valeur sentimentale, l'actrice a été entendue par Laeticia Hallyday. "Deux blousons en cuir, un costume, le disque de platine du single Laura… En tout, ce sont deux énormes sacs qui ont été apportés par Karl, le chauffeur de Laeticia", a révélé Voici. Et Laura Smet devrait prochainement recevoir d'autres affaires de Johnny Hallyday. Selon une source proche de la jeune femme, elle "souhaitait également récupérer un juke-box, des statures et quelques tableaux. Tout va être prochainement lui être livré par transporteur depuis Marnes-la-Coquette, à son domicile parisien". De son côté, David Hallyday pourrait aussi obtenir un accord sur "un droit de regard sur les prochains projets et recevoir des royalties sur 1 ou 2 anciens albums". Selon les informations de François Vignolle et du JT de M6 ce jeudi 30 janvier, ils sont "sur le point de sceller un accord".

Par Marie Merlet