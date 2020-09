Héritage de Johnny Hallyday : David Hallyday inquiet, il met en garde Laeticia

Depuis près de trois ans maintenant, Johnny Hallyday nous a quittés laissant derrière lui une famille déchirée. La mort du Taulier a créé une guerre sans précédent au sein du clan Hallyday, opposant les premiers enfants du rockeur, David et Laura, à sa dernière épouse Laeticia Hallyday. Si les querelles au sein du clan Hallyday semblent terminées, David Hallyday a décidé de se retirer en juillet dernier de la spirale infernale. "David ne reçoit rien, que ce soit patrimonialement ou financièrement, et il ne demande rien. Il n'a pas reçu d'objets symboliques", avait déclaré son avocat Pierre-Jean Douvier à l’Agence France Presse. Une décision qui avait surpris beaucoup de monde.

"Mon père ce n’était pas un produit"

Dans une interview accordée à "TruthCelebs" et publiée ce samedi 19 septembre 2020, David Hallyday est revenu sur cette décision. "Pour moi, la page, cela fait longtemps qu'elle est tournée. J'ai juste pris une décision en cohérence avec ce que je dis dans le privé depuis le début. Maintenant, c'est fini et tout le monde va pouvoir passer à autre chose et ne plus discuter d'un sujet qui n'a plus lieu d'être", a expliqué le chanteur de 54 ans. S’il souhaite tourner la page, David Hallyday s’est en revanche montré inquiet quant à l’héritage artistique de son défunt père. Et pour cause, la sortie d’un coffret posthume de Johnny Hallyday est prévue pour le 23 octobre prochain. Sans la citer, David Hallyday n’a pas hésité à mettre en garde Laeticia Hallyday, à l’origine du projet. "Un héritage artistique, c’est savoir doser et ne pas tout ‘gâcher’ en lançant des concepts en masse. C’est la nature des projets qui compte donc on verra bien ce qui se présente", a-t-il dit avant de s’expliquer : "Je ne souhaite pas qu’il y ait de surconsommation. Mon père ce n’était pas un produit mais un être humain et il faut choisir les bons projets et au bon moment et pas tout le temps. On verra plus tard".

Par Matilde A.