Héritage de Johnny Hallyday : Laura Smet en remet une couche

En décembre 2017, Johnny Hallyday tirait sa révérence, emporté par un cancer du poumon à l'âge de 74 ans. Quelques jours après sa brutale disparition, les Français lui rendaient un immense hommage populaire à Paris. Une dernière période d'accalmie avant que Laura Smet ne décide d'en finir avec l'image de la parfaite petite famille recomposée. Sur son compte Instagram, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye annonçait qu'elle avait entamé des poursuites judiciaires après avoir découvert qu'elle et son frère, David Hallyday, n'auraient tout simplement rien de l'héritage de leur rockeur de papa. Un coup dur pour les aînés de Johnny, qui avaient appris avec stupeur que ce dernier avait choisi de tout léguer à sa veuve, Laeticia Hallyday. Le début d'un feuilleton haletant au cours duquel les deux parties ne se sont fait aucun cadeau. Aujourd'hui encore, deux ans après la mort de Johnny Hallyday, les douleurs sont toujours aussi vives.

Une histoire "glauque"

Mariée depuis le début de l'année 2019, Laura Smet entend bien continuer de construire sa carrière au cinéma, comme sa maman Nathalie Baye. Bientôt à l'affiche de "La Sainte famille", une comédie dramatique de Louis-Do de Lencquesaing, la jolie blonde au regard envoûtant s'est confiée dans les colonnes du magazine Elle : "Ce que je vis depuis deux ans est tellement glauque, j'ai pensé que c'était bien d'aller dans une autre famille pour penser à autre chose ! Ce fut une vraie bouffée d'oxygène" a-t-elle lâché, désireuse de rester "authentique" face à la débâcle familiale. "J'essaie de ne pas me mentir. Parfois la vie n'est pas cool, et je ne fais pas semblant du contraire." Consciente de l'engrenage médiatique dans lequel elle s'est embourbée en rendant public les vieilles rancœurs qui la séparent de Laeticia Hallyday, Laura Smet garde sa ligne de conduite : "Je fais ce qui me semble bon et juste pour les gens que j'aime. Voilà tout ce que je peux vous dire, parce que c'est ma seule vérité. C'est juste la parole d'une fille qui se prend un mur, et qui essaie de faire avec, le mieux possible."

Par Sarah Mannaa