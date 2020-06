Héritage de Johnny Hallyday : le très beau geste de David à Laura Smet

Le 15 juin dernier, les fans de Johnny Hallyday ont eu une pensée particulière pour le chanteur, décédé en décembre 2017 à Marnes-la-Coquette. En effet, il aurait fêté ses 77 ans. Si de nombreux hommages ont afflué sur les réseaux sociaux, plusieurs personnalités ont salué sa mémoire, à commencer par Line Renaud. Mais son message n'a pas été du goût de Pierre-Jean Chalençon. Dans un tweet, ce dernier lui a souhaité de "rejoindre Johnny" avant de revenir sur ses propos en exclusivité pour Non Stop People.

À côté de ça, Sylvie Vartan lui a adressé un message d'amour, tout comme sa fille Joy. "Joyeux anniversaire mon papa, je t'aime énormément. Tu me manques plus que tout au monde. Je pense tellement fort à toi aujourd'hui. Tous nos souvenirs ensemble. Ton amour, ton humour, ton rire, tes blagues, ta générosité, ta gentillesse, ta voix, ta joie de vivre et tes câlins me manque. Merci de m'avoir appris tant", a-t-elle écrit sur Instagram. David Hallyday n'a pas manqué lui aussi d'avoir une pensée pour son regretté papa. Il a ainsi dévoilé un cliché de lui en noir et blanc immortalisé lorsqu'il était enfant.

L'apaisement après la guerre ?

Depuis la disparition de Johnny Hallyday en décembre 2017, le clan Hallyday se déchire autour de l'héritage du taulier. Depuis deux ans et demi, de nombreux rebondissements ont eu lieu sur cette succession, notamment avec l'apparition au début du conflit de tensions entre Laeticia Hallyday et ses deux beaux-enfants, David Hallyday et Laura Smet.

Ce vendredi 19 juin, de nouveaux éléments ont été dévoilés par le magazine Closer. Alors que Laeticia Hallyday serait sur le point de signer un accord de partage avec Laura Smet et David Hallyday, ce dernier aurait fait preuve d'une grande générosité vis-à-vis de sa soeur. En effet, toujours d'après les informations exclusives de nos confrères, le chanteur aurait décidé de lui céder l'intégralité de ses parts.

