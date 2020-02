Héritage de Johnny Hallyday : Nouveau report d'audience pour l'affaire

Après l'annonce de la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017, Laura Smet et David Hallyday apprenaient avec stupeur qu'ils n'auraient rien de l'héritage de leur père puisque ce dernier avait choisi de tout léguer à sa veuve Laeticia Hallyday. Depuis, les deux aînés du rockeur sont en guerre contre leur belle-mère. Laura Smet s'est confiée à coeur ouvert à nos confrères de Elle en décembre dernier sur cette bataille judiciaire qui dure depuis deux ans : "Ce que je vis depuis deux ans est tellement glauque, j'ai pensé que c'était bien d'aller dans une autre famille pour penser à autre chose ! Ce fut une vraie bouffée d'oxygène. J'essaie de ne pas me mentir. Parfois la vie n'est pas cool, et je ne fais pas semblant du contraire. Je fais ce qui me semble bon et juste pour les gens que j'aime. Voilà tout ce que je peux vous dire, parce que c'est ma seule vérité. C'est juste la parole d'une fille qui se prend un mur, et qui essaie de faire avec, le mieux possible".

Prochaine audience le 13 mai 2020

Mais si les relations entre Laeticia Hallyday et Laura Smet et David Hallyday se sont améliorées ces dernières semaines, reste le problème du trust JPS (Jean-Philippe Smet, vrai nom de Johnny Hallyday) à régler. Ce mardi 4 février devait avoir lieu une audience au tribunal de Los Angeles pour décider de transférer les revenus tirés de 62,5% des royalties du rockeur disparu, ainsi que ses voitures et motos de collection conservées aux États-Unis, dans un trust basé en Californie et détenu par Laeticia Hallyday. Mais face à ce dossier complexe, le gérant du trust, la société de gestion San Pasqual, a demandé un nouveau délai de 90 jours, accepté par toutes les parties concernées. La prochaine audience devrait donc avoir lieu le 13 mai prochain, après cinq reports consécutifs.

