Hoshi attaquée par Fabien Lecoeuvre sur son physique, elle répond dans C à vous

Les récents propos de Fabien Lecoeuvre au sujet de la chanteuse Hoshi ont provoqué une vive polémique. Interviewé par la radio indépendante Arts-Mada, le chroniqueur musical a déclaré : "Quand vous regardez Hoshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous ? Elle est effrayante ! (...) Qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes comme Vanessa Paradis, Vartan ou Sheila à vingt ans ! (...) Pour revendre du disque, il faut des gens beaux. Calogero, il donnerait sa chanson à un équivalent de Johnny Hallyday, il vendrait quatre fois ce qu'il vend". Des mots qui ont beaucoup choqué, obligeant Fabien Lecoeuvre à présenter ses excuses. "Je présente mes sincères excuses à Hoshi, à tous les artistes et leur entourage, que j’ai blessés par mes mots inadmissibles et indignes de l’amour que je porte à la chanson française. Je regrette très profondément ces paroles malheureuses que je ne pensais pas et espère de tout cœur que vous me pardonnerez ce dérapage", a-t-il tweeté.

Invitée de "C à vous" sur France 5 ce mardi 13 avril 2021, Hoshi a pu répondre à Fabien Lecoeuvre. La chanteuse a d'abord déclaré face à Anne-Elisabeth Lemoine et ses chroniqueurs : "Ça fait mal au coeur. Ce n'est pas normal d'entendre ça à la télé en 2021. Et c'est profondément blessant pour moi, pour ma famille et pour ceux qui m'écoutent. C'est dur". Hoshi a ensuite expliqué comment elle était tombée sur la vidéo de Fabien Lecoeuvre tenant ce discours. "Les gens m'ont envoyé cette vidéo. Je suis tombée dessus un matin, au réveil. Ma journée a bien commencé", ironise Hoshi, qui garde le sourire. "Je n'en ai pas pleuré mais ça m'a vraiment fait mal au coeur parce qu'il y a des gens de 15 ans qui ont envie de se lancer dans la musique et qui vont voir ça. C'est au-delà des propos de Fabien Lecoeuvre, c'est quelque chose qui se passe tout le temps dans cette société et dans ce milieu. C'est grave de laisser dire des propos comme ça, ça peut décourager certains jeunes qui n'ont pas confiance en eux", ajoute encore Hoshi.

La réponse d’@HoshiOfficial aux insultes sexistes de Fabien Lecoeuvre #CàVous pic.twitter.com/nlMoIrZdkp — C à vous / 6 à la maison (@cavousf5) April 13, 2021

Par Matilde A.