Hoshi menacée de mort après les Victoires de la musique, elle raconte

La scène avait beaucoup fait parler. Le 14 février dernier, la chanteuse Hoshi a interprété sa chanson "Amour censure" aux Victoires de la Musique. Un titre bien particulier, puisqu’il dénonce la Manif pour tous et appelle à la tolérance. Mais après que la chanteuse ait embrassé sur scène sa danseuse, elle a rapidement été la cible d’homophobie et d’attaques violentes, et même de menaces de mort : "J'ai voulu faire un acte militant, mais pas de la provocation. La bataille contre l'homophobie est une bataille au quotidien à laquelle j'ai décidé de prendre part. Je ne m'attendais pas à des réactions aussi violentes. J'ai reçu des centaines de messages horribles, des menaces de mort, des propos nazis, du style "Hitler n'a pas fini son travail". À un moment, je me suis sentie en danger, car certains cherchaient mon adresse", a confié la star française au Parisien.

"L’homophobie est un délit et pas une opinion"

Hoshi a révélé qu’elle a déposé plainte pour harcèlement : "Je le fais à chaque fois. L'homophobie est un délit et pas une opinion, le cyberharcèlement est puni par la loi… J'ai reçu plus de messages positifs que négatifs, dont beaucoup de chanteurs qui s'en prennent plein la gueule sur les réseaux sociaux". La chanteuse a par ailleurs expliqué pourquoi elle a choisi d’écrire cette chanson : "Je ne voulais pas exposer ma vie privée dans ma musique de peur qu'on me colle une étiquette. Et puis, en écrivant cet album, j'en ai eu marre de mettre mes paroles au masculin alors que je mentais complètement aux gens. Cela a été un soulagement. Maintenant je n'ai plus besoin de me cacher".

Par Alexia Felix