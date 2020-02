Hoshi victime d'homophobie après les Victoires de la Musique

"Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures, Est-ce que quelqu'un viendra leur dire, Qu'on s'aime et que c'est pas impur" chantait Hoshi le 14 février dernier avec son titre Amour Censure sur la scène des Victoires de la Musique.

Ce titre se veut très romantique et prône l'amour pour tous en s'en prenant notamment à la Manif' pour tous et à toutes les manifestations d'homophobie. C'est pourquoi, à la fin de sa prestation et pour illustrer ses propos, la chanteuse de 23 ans a embrassé une femme sur scène. Ce moment a énormément été relayé sur les réseaux sociaux. Mais pas pour les bonnes raisons puisqu'Hoshi qui a été forcée à faire son coming-out, confie avoir reçu une déferlante de haine suite à ce geste.

une vague d'insultes

La jeune femme a posté un message sur son compte Twitter sur lequel elle recense toutes les pires insultes qu'elle a reçues suite à sa prestation aux Victoires de la musique. Elle légende son post "Voilà pour ceux qui se demandent encore si l'homophobie existe #AmourCensure" et l'accompagne ensuite de plusieurs captures d'écran.

"T'incarnes bien la dégénérescence, la décadence", "Toi et ta copine Angèle, vos fans sont toutes des bobo parisienne, le vrai peuple vous crache dessus. Les Gays honorables sont contre la PMA pour info" ou encore "tu ne devrais pas exister".

Face à ce déferlement de haine, Hoshi a reçu beaucoup de soutien, notamment d'Émilie Lopez, qui s'est confiée sur le décès de son père "On a beau dire que ça nous passe au dessus je sais à quel point ça peut faire mal alors je t'apporte tout mon soutien et je t'envoie des câlins à distance".

Voilà pour ceux qui se demandent encore si l’homophobie existe. #AmourCensure pic.twitter.com/yUGvEPGVng — Hoshi (@HoshiOfficial) February 22, 2020

Par J.F.