Hoshi victime d’homophobie : elle raconte son audition au tribunal

Hoshi a décidé de ne pas se laisser faire. Depuis son baiser avec sa danseuse sur la scène des Victoires de la Musique en février dernier, la chanteuse est régulièrement la cible de nombreuses attaques sur la Toile. En juin dernier, la jeune femme s’était confiée sur les menaces dont elle est victime auprès du Parisien : "Je ne m'attendais pas à des réactions aussi violentes. J'ai reçu des centaines de messages horribles, des menaces de mort, des propos nazis, du style "Hitler n'a pas fini son travail". À un moment, je me suis sentie en danger, car certains cherchaient mon adresse". Toutefois, Hoshi a pris la décision de déposer plainte pour harcèlement : "Je le fais à chaque fois. L'homophobie est un délit et pas une opinion, le cyberharcèlement est puni par la loi… J'ai reçu plus de messages positifs que négatifs, dont beaucoup de chanteurs qui s'en prennent plein la gueule sur les réseaux sociaux".

"J’irai jusqu’au bout"

Et ce jeudi 16 juillet, Hoshi a finalement été auditionnée par une enquêtrice au Tribunal de Grande Instance. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse a tenu à en informer ses fans : "Hier je suis allée au Tribunal de Grande Instance pour mon audition avec l’enquêtrice qui s’occupe de ma plainte pour le cyberharcelèment dont je suis victime depuis ma prestation aux Victoires de la Musique (homophobie, harcèlement moral et sexuel, injures aggravées, provocation à la haine). J’irai jusqu’au bout pour montrer qu’en tant que victime vous devez porter plainte. Il ne faut jamais que ça reste impuni. L’écran qui vous sépare de vos agresseurs n’annule pas les lois. Que ça soit sur les réseaux sociaux ou les forums comme le 18-25. C’est dur psychologiquement mais je ne lâcherai rien. Merci énormément à mes avocats Eric Morain et Laura". Heureusement, la chanteuse a eu droit à une vague de soutien de la part des internautes.

Par Alexia Felix