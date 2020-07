Hugues Aufray : ces problèmes financiers qui ont longtemps fait partie de son quotidien

La retraite ? Quelle retraite ? A presque 91 ans, Hugues Aufray est de retour avec un nouveau disque ! Neuf ans après la sortie de son dernier opus, le chanteur français revient avec un "album festif". Après s'être livré sur sa nouvelle vie avec sa maîtresse Muriel dans les colonnes du Parisien, Hugues Aufray se penche, au micro du Figaro, sur les années de sa vie qui ont été difficiles au niveau financier.



"Je gagnais ma vie et mes musiciens aussi" explique-t-il avant d'expliquer qu'il a pourtant été obligé de "réduire (s)on orchestre" et de préférer des "petites villes". Une décennie après cet épisode, Hugues Aufray qui vit entre Maillol et Marly-le-Roi, a maintenant envie de "renouer avec les grands festivals, de jouer devant 10.000 personnes".



Cette "nouvelle vie", Hugues Aufray l'a commencée en quittant sa maison de Marnes-la-Coquette où il vivait avec ses deux filles, leurs maris et cinq petits enfants. Une vie de "patriarche" qui, comme il l'explique, comportait beaucoup de charges pour lui. Dans cette maison où Johnny Hallyday était son voisin, Hugues Aufray a connu une période "un peu difficile financièrement parlant" : "J’ai vendu Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), où j’ai passé quarante-cinq ans sans connaître personne. Je vivais en patriarche au milieu de ma famille. Autour, il n’y avait que des milliardaires et des caméras vidéo." confiait-il au Parisien.

La retraite est "impensable"

Ce n'est pas la première fois que l'interprète de Santiano évoque ses difficultés financières. En 2015, il s'exprimait déjà sur le sujet à Gala : "Quand je regarde mes copains qui ont gagné beau­coup d’argent – dont la plupart ne sont plus là – je me dis que j’ai beau­coup de chance. Parce que je préfère la vie à l’argent, nous expliquait-il alors. Parce que je me dis que, peut-être, tout se paye."



Depuis le début de sa carrière, Hugues Aufray a visiblement connu les galères : "Chaque fois que je faisais une bonne année, je confiais mes intérêts à un associé qui me reprenait tout. J’étais un candide. Je me suis fait voler toute ma vie. C’est la chance que j’ai eue..."



Même s'il est désormais à l'abri du besoin et que les voyants sont au vert, Hugues Aufray n'a pas l'intention de prendre sa retraite : "Quand on est riche, on est enclin à faire des bêtises ou à se dire : 'C’est bon, main­te­nant j’ai gagné assez d’argent, je me retire'. Arrê­ter ? Pour moi, c’est impen­sable" a-t-il lancé.



Par E.S.