Hugues Aufray polygame ? Sa réponse aux rumeurs

Hugues Aufray met les choses au clair. Alors que des rumeurs circulent sur la polygamie du chanteur de 91 ans, ce dernier a tenu à démentir dans un message partagé sur Facebook ce lundi 18 janvier. Depuis son passage dans "La chanson secrète", diffusée vendredi 15 janvier sur TF1, Hugues Aufray considère être victime d'une "déferlante de la presse people", qu'il qualifie d'"injustifiable et immonde". "Par cette lettre ouverte, je tiens à rétablir la vérité, je ne suis pas polygame et je vis avec Murielle dont je suis amoureux même si j’ai gardé de très bonnes relations avec ma famille", écrit-il, tout en remerciant ses fans pour leur "soutien" et leur "fidélité".

"Je ne mens ni à l'une ni à l'autre"

Si Hugues Aufray est toujours marié depuis 1951 avec la danseuse Hélène Faure, mère de ses deux filles mais il vit aujourd’hui en couple avec sa "jeune compagne" Murielle. Depuis 2005, le chanteur partage sa vie avec sa cadette de 20 ans. "Nos horloges biologiques, entre hommes et femmes, ne sont pas les mêmes. Le Viagra, je ne connais pas ! Je suis toujours marié avec la femme que j'ai connue à 20 ans. Elle ne peut pas me suivre. Je suis un homme normal, avec une activité professionnelle importante et donc, c'est vrai, j'ai une jeune compagne. Je ne mens ni à l'une ni à l'autre. J'ai la conscience tranquille", avait confié le grand-père de cinq petits-enfants dans les colonnes du journal suisse "Le Matin" en 2015.

Par Marie Merlet