IAM : Concert annulé en raison d'un cas contact

L'opposition d'Akhenaton et du groupe IAM à la vaccination obligatoire et au pass sanitaire ne date pas d'hier. Si le célèbre groupe de rap marseillais a fait le buzz il y a une semaine en diffusant une vidéo s'opposant vivement à ces deux mesures, son leader n'en est pas à son coup d'essai. En août 2020 déjà, Akhenaton avait fait parler de lui en mettant en doute l'efficacité des masques et la dangerosité réelle du virus : "Je doute de la vraie dangerosité de ce virus-là" avait-il déclaré sur Europe 1 au micro de Pascale Clark, "Je me pose des questions. Je ne dis pas que le masque est inutile. Il était utile en mars, au début de l’épidémie. Aujourd’hui, vous verrez que sur les masques, il y a écrit 'ne protège pas des virus'". Face à une Pascale Clark médusée, le rappeur avait même conclu en affirmant que les masques faisaient baisser le taux d'oxygène dans le sang.

Malheureusement pour Akhenaton, il a dû se résoudre à accepter cette semaine que le Covid-19 est bien réél. En effet, en raison d'un cas contact, IAM a dû annuler à la dernière minute un concert prévu à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône : "L’un des membres du groupe étant cas contact et dans le respect des conditions sanitaires gouvernementales, le groupe est dans l’obligation de rester isolé pendant 10 jours" a annoncé le groupe sur Twitter. "Le remboursement des billets sera automatique et mis en place dans les meilleurs délais", ont de leur côté précisé les organisateurs. Un autre concert prévu ce jeudi à Saint-Raphaël a lui aussi dû être annulé.

Par Benjamin S.