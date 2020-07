Ibrahim Maalouf : accusé d'agression sexuelle sur mineure, il a été relaxé

Accusé d'avoir agressé sexuellement une collégienne, le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf a été relaxé par la cour d'appel de Paris, ce mercredi 8 juillet 2020. Selon l’adolescente, âgée de 14 ans au moment des faits, Ibrahim Maalouf l'a embrassée une première fois en 2013 à la sortie d’un cinéma.

Celui qui n’a jamais cessé de clamer son innocence a toujours soutenu que la jeune femme était à l’origine de ce baiser. Deux jours après, la plaignante, en stage dans son studio d’enregistrement, assure que l’artiste l’a une nouvelle fois embrassée puis "attrapée par le bassin", mimant un acte sexuel. Les faits ont été signalés par les parents de l’adolescente alors qu’elle avait commencé à se scarifier et à avoir des troubles alimentaires.

"Quatre mois avec sursis pour un smack" d’une fan ado "folle amoureuse"

Assurant avoir repoussé ses avances et soulignant que la deuxième séquence n’a jamais existé, Ibrahim Maalouf avait été condamné en première instance en décembre 2018 à 4 mois de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende, par le tribunal correctionnel de Créteil. "Quatre mois avec sursis pour un smack qu’une fan ado, folle amoureuse de moi me fait malgré la distance que j’ai imposée ! (...) Nous avons apporté les preuves qu’elle mentait et changeait de version dès que ça l’arrangeait", s’était-il indigné sur Twitter après l’annonce de son verdict. Le 2 juin dernier, lors de l'audience en appel, l'avocate générale avait requis deux ans de prison avec sursis à son encontre ainsi que 40 000 euros d'amende.

