Inondations en Europe : Mika, Emmanuel Macron... Vague de soutien sur Twitter

Dans le nord de l'Europe, plusieurs pays ont été touchés par des intempéries dévastatrices, notamment l'Allemagne. D'après des informations relayées par Le Parisien, le pays dénombre actuellement 103 morts. "Les autorités ont indiqué être toujours sans nouvelles de 1 300 personnes rien que dans le land de Rhénanie-Palatinat, à l’ouest de l’Allemagne", ont précisé nos confrères. Les images qui défilent dans les journaux télévisés témoignent de l'ampleur de la catastrophe. Des maisons ont été détruites, des rues sont totalement inondées et un glissement de terrain dans la région de Cologne a fait plusieurs victimes. Des inondations records qui ont aussi touché la Belgique, "qui déplore au moins 23 morts" rapporte Le Parisien. Le Luxembourg et les Pays-Bas n'ont également pas été épargnés, des quartiers ayant dû être évacués.

"Pensées et prières pour toutes les victimes"

Face à ce spectacle désolant, des personnalités ont témoigné de leur soutien sur les réseaux sociaux, à commencer par Emmanuel Macron. "Mes pensées vont aux victimes des intempéries qui touchent durement l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. La France est solidaire dans cette épreuve. Notre soutien est déjà déployé en Belgique. Il le sera partout où il sera utile", a-t-il posté sur Twitter. Le pape François a lui aussi eu une pensée pour les pays frappés par ces intempéries. "Les personnes décédées sont dans nos pensées", a-t-il déclaré.

Le chanteur Mika s'est lui aussi manifesté en soutien aux victimes de cette catastrophe. "Je suis bouleversé par les images dramatiques des inondations en Europe, particulièrement en Belgique et Allemagne. Pensées et prières pour toutes les victimes, leurs proches et tous ceux, si nombreux, touchés par cette épreuve. Je vous exprime tout mon soutien et ma solidarité", a-t-il posté. Enfin, Cyril Hanouna s'est dit "de tout coeur avec nos amis du nord-est de la France, mais aussi nos amis Belges, Allemands, Luxembourgeois et Néerlandais qui sont touchés par les intempéries". Et de poursuivre : "Je pense aussi très fort aux équipes de secours qui font leur maximum. On va tout faire pour les aider !"

Par Clara P