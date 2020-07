J. J. Lionel, le chanteur de "La danse des canards", est décédé

Après les disparitions de Naya Rivera, Kelly Preston et Benjamin Keough - le petit-fils d'Elvis Presley - le décès de J. J. Lionel, Jean-Jacques Blairon de son vrai nom, a été annoncé par deux médias belges, à savoir SudInfo.be et L'Avenir. Le chanteur est décédé dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juillet, à l'âge de 72 ans. Il luttait contre une tumeur au cerveau, a précisé L'Avenir. Il avait 72 ans. Originaire de Binche, J. J. Lionel a fini sa vie près de Comines, juste à côté de la frontière française, avec son épouse Georgia. Leur mariage avait eu lieu en avril 2007 dans la ville de Soignies. Un an avant leur union, le couple a joué ensemble dans un spectacle pour enfants.

Une chanson culte

Si J. J. Lionel était connu, c'était principalement pour sa célèbre chanson "La danse des canards", sortie en 1981. D'après les informations relayées par nos confrères de La Voix du Nord, le titre s'est écoulé "à au moins 3,5 millions d'exemplaires". "J'ai un peu hésité au départ, puis je me suis dit pourquoi pas. On va faire un gag. Et le gag dure maintenant depuis trente ans. J'en suis vraiment fier", disait-il en 2011 sur le site RTBF.be. Quarante ans après sa sortie, "la chanson a été traduite dans de nombreuses langues et a fait l'objet de plusieurs reprises", ont précisé nos confrères de La Voix du Nord. La dernière apparition de J. J. Lionel à la télévision française remonte à 2007, sur le plateau de l'émission "Les Années bonheur", présentée par Patrick Sébastien.

Par Non Stop People TV