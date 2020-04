Jacques Brel : sa veuve Thérèse est morte à 93 ans

Thérèse Michielsen surnommée "Miche" est morte dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 mars 2020. Son décès, à 93 ans, survient quarante-deux ans après celui de son mari. C’est le quotidien belge L’Avenir qui en a fait l'annonce. Jacques Brel et Thérèse Michielsen s’étaient rencontré en 1947 alors qu’ils étaient tous les deux dans un mouvement de jeunesse catholique, La Franche Cordée. "Quel est ce farfelu qui remuait énormément d’air autour de lui ? A un moment donné, après quelques réunions où il était là, j’ai dit ‘si ce type vient encore, moi je ne viens plu’… ça s’est terminé autrement", déclarait Thérèse Brel au sujet de leur rencontre dans un documentaire diffusé par la Fondation Jacques Brel.

Jacques Brel un homme à femmes

L’interprète de "Ne me quitte pas" et son épouse ont eu trois filles : Chantal (née en 1951 et morte en 1999), France (née en 1953) et Isabelle (née en 1958). Le couple est toujours resté uni malgré les nombreuses liaisons du chanteur avec des inconnues et des célébrités. Jacques Brel a ainsi eu des aventures avec Suzanne Gabriello ou encore Annie Girardot. L’artiste a d’ailleurs vécu ses dernières années de vie au côté de l’actrice guadeloupéenne Maddly Bamy comme le rapporte BFMTV. Les comédiens s’étaient rencontrés sur le tournage du film "L’aventure, c’est l’aventure" de Claude Lelouch en 1971 et vécurent ensemble jusqu’à la mort de Jacques Brel en 1978. Malgré les nombreux écarts amoureux de son époux, Thérèse Brel n’a jamais souhaité divorcer. Il n’y a eu aucune indication sur les causes du décès de celle que l’on surnommait "Miche".

Par Non Stop People TV