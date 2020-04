Jacques Dutronc : Eddy Mitchell donne de ses nouvelles

Jacques Dutronc est une star française très discrète. Peu présent dans les médias, le chanteur avait fait une apparition remarquée en février 2019 dans l’émission "Boomerang" sur France Inter, en parlant ouvertement de la mort : "À force, je commence à y penser, car tous les gens autour de moi sont en train d'y glisser. J’ai toute une génération de potes qui a disparu. Avant je n’y pensais absolument pas. C’était réservé aux gens âgés. Maintenant que je suis âgé, il faut peut-être y penser, mais c’est plutôt elle qui pense à nous. On fait tout pour la convoquer. C’est un petit jeu entre nous. Vivre, c’est dur. On commence à vivre quand on va mourir. Et c’est là qu’on s’en aperçoit". Si depuis ces confidences Jacques Dutronc est plus discret que jamais, son ami Eddy Mitchell a tenu à donner de ses nouvelles.

Jacques Dutronc respecte le confinement

Dans une interview à découvrir en intégralité dans Télé Star ce lundi 27 avril, Eddy Mitchell a révélé être toujours en contact avec Jacques Dutronc malgré le confinement. Le chanteur a confié que Jacques Dutronc respecte à la lettre les règles du confinement : "Il évite le virus en restant chez lui". Un style de vie qui convient parfaitement à Jacques Dutronc, car rester chez lui "ne change pas grand-chose" selon Eddy Mitchell. Ce dernier quant à lui a fait plus de confidences sur son propre confinement en révélant ce qui lui manque le plus actuellement : "Mes enfants, mes petits-enfants et mes amis. Je leur passe des appels vidéos, mais c'est un peu gênant de les voir sans pouvoir les toucher ni les embrasser". De son côté, Jacques Dutronc préfère rester dans le silence.

Par Alexia Felix