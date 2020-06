Jacques Dutronc "flippé" : son fils Thomas Dutronc raconte son confinement

La crise sanitaire inédite causé par la pandémie de coronavirus a eu de nombreuses conséquences. En France, une mesure de confinement a été prise, elle a duré deux mois environ et s’est terminée le 11 mai dernier. Dans le numéro du magazine Gala paru ce jeudi 25 juin, Thomas Dutronc qui présente son dernier album a raconté le confinement de ses parents et notamment de son père, Jacques Dutronc qui l’a passé en Corse. "Il a flippé au début et ce sont les visites qui lui ont manqué : le facteur, un copain qui monte boire un café ou l’apéro… Puis il a fini par convenir que ça faisait vingt ans qu’il est confiné derrière les murs d’enceinte de cette maison". Eddy Mitchell avait donné des nouvelles du chanteur très discret dans les médias pendant le confinement.

Son de cloche tout à fait différent du côté de Françoise Hardy

Thomas Dutronc s’était confié dans "On n’est pas couché" mi-juin sur sa relation apaisée avec son père. Quelques jours plus tard il donnait des nouvelles de sa mère, François Hardy, en rémission d’une tumeur au pharynx. Et pourtant, son de cloche tout à fait différent du côté de la chanteuse en ce qui concerne le confinement. Thomas Dutronc révèle que sa mère n’était pas stressée comme a pu l’être son père. "Et le virus ne l’a pas vraiment inquiétée" raconte le jeune chanteur. "Ma mère est étonnante. Elle a vraiment l'irrationnel ancré en elle" confie Thomas Dutronc. Ce dernier n’avait pas souhaité passer le confinement en Corse près de son père pour rester auprès de sa mère comme il le confiait à Télé Star, "Elle va mieux mais je préfère ne pas être trop éloigné".

Par Valentine V.