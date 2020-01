"Je te donne" : combien rapporte le tube de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones (exclu vidéo)

En 1985, Jean-Jacques Goldman et Michael Jones signent le tube de l’année. Le hit se classe en tête du Top 50 pendant 8 semaines du 30 novembre 1985 au 18 janvier 1986. En 1997, Michael Jones évoquait la genèse de ce titre dans Télé 7 Jours : "C’est une chanson contre le racisme. Avec Jean-Jacques, nous l’avons écrite au lendemain de la poussée de l’extrême-droite aux élections européennes de 1984". Invité de "Good Morning Week-End" sur Non Stop People, le chanteur et guitariste a révélé qu’il touchait toujours de l’argent grâce à ce tube. "On a perdu beaucoup de zéros sur les redevances SACEM. Tout simplement parce qu’on n’a plus d’émissions télé musicales. Ça passe sur certaines radios, mais aujourd’hui avec les réseaux sociaux ou Spotify, ce n’est pas quantifiable", explique Michael Jones.

Les deux artistes travaillent ensemble depuis plus de 30 ans

"Maintenant ce sont les spectacles qui rapportent le plus niveau droit d’auteur", ajoute l’artiste. "Moi je dois toucher dans les 5000 euros par semestre", révèle l’acolyte de Jean-Jacques Goldman. Une jolie somme, mais "ce n’est pas aussi énorme que les gens le pensent", estime-t-il. Sur Non Stop People, Michael Jones s’est confié sur la relation qu’il entretient avec l'ancien directeur artistique des Enfoirés. Selon lui, sa carrière est "indissociable de la sienne". "Nous nous connaissons depuis plus de 30 ans", indique-t-il estimant ne pas du tout évoluer dans l’ombre de Jean-Jacques Goldman. "[…] Il y a des milliers de musiciens qui auraient aimé être à ma place", déclare-t-il.

