Jean-Baptiste Guégan accusé de violences : une fan vole à son secours

Accusé d'avoir violenté son voisin, Jean-Baptiste Guégan peut compter sur le soutien infaillible de ses fans. L'une d'entre elle a contacté la rédaction de "Nord Eclair" après avoir mené son enquête sur la soirée du 15 mars 2021, durant laquelle le sosie vocal de Johnny Hallyday aurait infligé "coups et blessures" à son voisin. Non Stop People vous donne plus de précisions.