Jean-Baptiste Guegan évoque la disparition de sa mère

Dans un entretien accordé à 50min Inside, Jean-Baptiste Guégan mis en garde par un proche de Johnny Hallyday s’est confié sur sa vie privée et plus précisément sur sa mère à qui il dédie son deuxième album qui sortira bientôt. Le premier, Puisque c’est écrit a remporté un succès inattendu, c’est pourquoi il a décidé de se lancer dans un deuxième. Dans ce dernier, le chanteur ne fait pas les choses à moitié puisqu’il collabore avec des grands noms tels que Slimane, Didier Barbelivien ou Marc Lavoine. Dans un entretien accordé à 50min Inside, il se confie sur la réalisation de ce nouveau projet qu’il dédie à sa mère, décédée. Un titre entier lui sera consacré, "La dame aux yeux verts". Il raconte face caméra : "C'est pas facile de chanter une chanson de quelqu'un qui nous est très cher et qui nous manque encore aujourd'hui. C'est un amour vraiment très fusionnel que j'ai avec ma mère. Donc c'est compliqué effectivement quand on doit interpréter ce genre de paroles", a expliqué le chanteur. "J'aurais bien aimé qu'elle partage tout ça avec moi. De là-haut, elle le voit de toute façon. C'est ce qu'il faut se dire".

"C'était la seule amie que j'avais"

Il y a quelques semaines, dans le reportage Jean-Baptiste Guégan : l'incroyable destin de l'homme à la voix de Johnny, diffusé sur TMC, Jean-Baptiste Guégan qui a fait une belle surprise aux résidents d'un Ehpad, s’était déjà confié sur le sujet avec beaucoup d’émotions. "J'évoque là pour la première fois mon histoire et les difficultés que j'ai rencontrées. Le plus difficile a été de parler de la disparition de ma mère. C'est la chose qui m'a fait le plus de mal dans ma vie. Me livrer m'a permis d'avancer".

Une disparition très compliquée puisqu’elle l’a fait sombrer dans la dépression et l’alcoolisme. « J'ai perdu ma maman brutalement. J'ai connu le creux de la vague. J'ai fait le con. J'ai tout foiré. Je me suis laissé entraîner dans les sorties entre potes… Je ne rentrais plus le soir. Je n'avais plus envie de chanter. Je restais sur mon canapé avec ma bouteille de whisky à côté. C'était la seule amie que j'avais…"

