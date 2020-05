Jean-Baptiste Guégan fait une surprise aux résidents d’un Ehpad

En cette période de crise sanitaire, un élan de solidarité s’est développé. D’abord envers le personnel médical qui est en première ligne, mais également envers les personnes isolées et les personnes âgées en Ehpad. Le coronavirus a déjà fait plus de 270 000 victimes dans le monde. Les Ehpad ont énormément souffert dans cette crise, Sophie Favier a d’ailleurs fait part de son inquiétude à ce sujet. Mais c’est une bonne nouvelle qu’a donnée Jean-Baptiste Guégan vendredi 8 mai. Le chanteur a diffusé en direct sur sa page Facebook un concert et pas n’importe lequel ! Il s’est produit dans un Ehpad situé en Belgique pour le plus grand bonheur des résidents.

Un concert surprise pour les résidents

Le sosie vocal de Johnny Hallyday est allé à Mouscron en Belgique divertir les résidents de l’Ehpad. Jean-Baptiste Guégan s’est produit en plein air afin de respecter les règles de distanciation. Accompagné d’un guitariste, le vainqueur de "La France a un incroyable talent" a repris "Gabrielle", "Retiens la nuit" ou encore "Diego". Un concert surprise pour le chanteur qui écrit sur sa page Facebook : "Offrir un peu de bonheur à nos aînés n’a pas de prix ! Merci Alain pour l’invitation. Merci aux personnels présents et les résidents pour votre accueil". Le manager de Jean-Baptiste Guégan raconte comment s’est organisée cette belle surprise à France Bleu : "L’invitation a été lancée par un ami qui est allé jouer de la guitare dans cet établissement. J’en ai parlé à Jean-Baptiste et il a tout de suite accepté". Un moment "de grand bonheur" partagé par toutes les personnes présentes.

Par Valentine V.