Jean-Baptiste Guégan : Jean-Claude Camus revient sur l'affiche "scandaleuse" de sa tournée (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a fait son retour sur Non Stop People aux commandes de son émission "L'instant de Luxe" qu'il présente quotidiennement sur la chaîne. Il a reçu de nombreuses personnalités pour parler avec elles de leur actualité, mais aussi de l'aspect plus intime de leur vie. Ainsi, Clara Morgane lui avait expliqué pourquoi elle mettait un point d'honneur à ne pas dévoiler ses proches sur les réseaux sociaux. Quant à Ghislaine Arabian, elle avait livré un témoignage fort sur les violences conjugales dont elle a été victime.

Enfin, certaines personnalités ont poussé un coup de gueule à l'encontre du gouvernement sur sa gestion du coronavirus. Ça a été le cas de Pascal Soetens qui avait lâché sur le plateau de "L'instant de Luxe" qu'il ne fermerait pas sa salle de sport et ce, malgré les annonces gouvernementales faites pour lutter contre la propagation du virus en France.

"C'est de l'escroquerie"

Ce mercredi 9 décembre, Jordan de Luxe a pu échanger avec Jean-Claude Camus sur le plateau de son émission diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'ancien producteur de Johnny Hallyday a accepté de revenir sur la réaction qu'il avait eue en découvrant l'affiche de la tournée de Jean-Baptiste Guégan en juillet 2019. Il l'avait qualifiée de "honte" avant de s'attirer les foudres de son manager de l'époque qui l'avait traité de "vieux monsieur".

"Il y a une mauvaise interprétation. Je reconnais qu'il a une voix absolument formidable et du talent. Où je me suis insurgé, c'est quand j'ai vu apparaître sur les murs pour remplir les Zénith, sur une affiche comme ça (NDRL, il mime la taille de l'affiche) : 'La voix de Johnny Hallyday avec Jean-Baptiste Guégan'. J'ai trouvé ça scandaleux. C'est de l'escroquerie, ce n'est pas bien. Puis c'est faire du mal à l'artiste. Il n'avait pas besoin de ça. Il est arrivé, il a du talent, mais c'est un mauvais procédé", a-t-il dit. Il lui a tout de même souhaité de réussir "à créer sa carrière" et à vendre "autant de disques" que Johnny Hallyday. "C'est bien parti. Ses deux premiers disques ont bien marché", a-t-il conclu.

