Jean-Baptiste Guégan mis en garde par un proche de Johnny Hallyday

C'est dans l'émission "La France a un incroyable talent" que Jean-Baptiste Guégan s'est fait connaitre du grand public. Après avoir remporté l'émission de M6, le chanteur s'est lancé dans une carrière teintée de succès. Et pour cause : sa voix qui ressemble ton pour ton à celle de Johnny Hallyday a su conquérir le cœur des Français, qui pleurent encore l'éternelle idole des jeunes, disparue en décembre 2017. Mais si la plupart des fans voit d'un bon œil ce succès fulgurant, certains proches de Johnny Hallyday accordent très peu de crédit à Jean-Baptiste Guégan. Pour Line Renaud, "il ne sera pas un autre Johnny", tandis que pour Michel Jankielewicz, proche de Laeticia Hallyday et remplaçant de Sébastien Farran, Jean-Baptiste Guégan ferait mieux de "rester à sa place". N'est pas Johnny Hallyday qui veut, et ça, le sosie vocal qui n'aspire pourtant pas à cette ambition-là, devrait bien finir par le comprendre, au vu des nombreux tacles dont il fait l'objet…

"Il ne le remplacera pas"

Vendredi 24 janvier, dans les colonnes du Courrier Picard, Michel Mallory a livré son avis sur la carrière naissante de Jean-Baptiste Guégan. Loin de vouloir enfoncer le chanteur, l'illustre parolier de Johnny Hallyday émet quelques réserves. Selon lui, Jean-Baptiste Guégan risque de se brûler les ailes à force de vouloir marcher dans les traces de l'idole des jeunes : "Il ne le remplacera pas, il le sait. Il va falloir qu'il s'en éloigne et qu'il devienne JB." Mais que Michel Mallory ne se méprenne pas, Jean-Baptiste Guégan est tout à fait conscient de cette problématique dualité. Et le chanteur est loin de vouloir jouer sur la ressemblance avec Johnny Hallyday : "Je ne fais revivre personne. Je suis juste là pour le perpétuer s'il le faut, c'est tout. Certains m'appellent Johnny et ça me gêne. Il y a quelque chose d'assez mystique derrière tout ça, mais je n'y peux rien. Je ne pourrais pas l'enlever" confiait-il en décembre dernier dans "Sept à huit".

