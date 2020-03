Jean-Jacques Goldman : les audiences des Enfoirés en chute depuis son départ

Cette année encore, TF1 diffuse le concert des Enfoirés, bousculant sa programmation. En effet, si les fans de "Koh-Lanta" s'attendaient à visionner l'épisode 3 du jeu d'aventure, sa diffusion a été repoussée au vendredi 13 mars. Ce vendredi soir, c'est avec la troupe des Enfoirés que les téléspectateurs ont rendez-vous. Pour ce nouveau show, les personnalités ont décidé de rendre hommage à Paris, ville où elles se sont produites sept fois du 15 au 20 janvier devant plus de 90 000 spectateurs à l'AccorHotels Arena.

Pour ce spectacle baptisé "Le Pari(s) des Enfoirés", la troupe a fait le plein de nouveaux membres : la gagnante de "The Voice" Maëlle, l'humoriste Inès Reg et la chanteuse Véronique Sanson, de retour après vingt ans d'absence. Muriel Robin a elle aussi renoué avec les Enfoirés, elle qui était partie en 2008.

"Il est essentiel à la création de ce spectacle"

Pour cette édition 2020, les téléspectateurs ne retrouveront pas Jean-Jacques Goldman. Le chanteur a participé pour la dernière fois au spectacle en 2016. Malgré son absence, les personnalités du show continuent de lui rendre hommage, notamment Nolwenn Leroy. "J'ai l'impression que Jean-Jacques est toujours là. L'ombre est là. On le sait. Il veille sur nous tous. Il n'est pas présent, mais on ne pourra jamais fermer la porte. On a envie d'avoir son avis. On en a besoin. Il est essentiel à la création de ce spectacle. Même s'il n'est plus là, il est encore là. C'est important de le savoir. C'est aussi pour cela qu'on est aussi soudés. C'est grâce à lui", a-t-elle confié à Télé-Loisirs.

Depuis le départ de Jean-Jacques Goldman en 2016, le spectacle des Enfoirés voit ses audiences chuter, comme le dévoile la page Wikipédia de l'évènement. En effet, entre 2017 et 2019, le show a perdu environ 1 162 000 téléspectateurs (voir ci-dessous).

2016 : "Au rendez-vous des Enfoirés" ==> 11 096 000 (50,2% de part d'audience)

2017 : "Missions Enfoirés ==> 10 067 000 (45,6% de part d'audience)

2018 : "Les Enfoirés : Musique !" ==> 9 690 000 (45,2% de part d'audience)

2019 : "Le Monde des Enfoirés" ==> 8 905 000 (44,4% de part d'audience)

Par Non Stop People TV