Jean-Jacques Goldman : Michael Jones évoque leur coup de foudre musical "immédiat" (Exclu vidéo)

Evelyne Thomas présente du lundi au jeudi sur Non Stop People une émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne en septembre dernier, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a recueilli les confidences d'une multitude de stars. Récemment, c'est avec Sylvie Tellier qu'elle s'est entretenue. L'occasion pour la directrice du comité Miss France de revenir sur les attaques antisémites dont April Benayoum a été victime lors de l'élection de Miss France en décembre dernier.

Pense-t-elle que cette dernière a bien fait d'afficher ses origines ? "Il faut afficher, dire les choses. Ce qui est anormal, ce sont les réactions. Ça m'a peinée et surtout, j'ai eu honte d'une partie de la France parce que je me dis : 'On est en 2020. Après tout ce que l'on vient de subir ou justement on doit s'entraider'. De voir ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux.... Ce n'est pas l'avis de la société. Les réseaux sociaux donnent la parole à une minorité qui prend énormément de poids. Pendant tout le concours 'Miss France', jamais aucun propos envers April Benayoum n'a été tenu comme ça", répondait-elle.

"Je découvre un super bluesman"

Ce jeudi 22 avril 2021, Michael Jones est l'invité d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, le compositeur revient sur sa rencontre avec Jean-Jacques Goldman en 1978, lors d'une réunion organisée pour l'enregistrement d'un album. À l'époque, le chanteur était un peu connu. "Je me demandais pourquoi j'étais là, parce que j'étais là pour remplacer Jean-Jacques Goldman qui ne voulait pas partir en tournée. Ils m'ont dit : 'Si tu as des chansons, amène-les pour qu'on les écoute' (...) Jean-Jacques Goldman écoute mes chansons, et il les aimait. C'était une espèce de coup de foudre musical immédiat. Je découvre un super bluesman. On découvre aussi qu'on a les mêmes influences de base : le blues, le rock et le gospel. Point de différence : lui il était 'Rolling Stones', moi j'étais 'Beatles'".

Michael Jones précise ensuite qu'il n'a jamais composé avec Jean-Jacques Goldman. "J'ai composé pour moi. Tout ce que j'ai pu faire avec lui, c'est surtout au niveau des textes. Musicalement, c'est quasiment tout Jean-Jacques. Je pouvais apporter des idées, car il était un boulimique d'idées. Il écoute. C'est quelqu'un qui s'exprime avec une telle précision, on ne peut pas se tromper. C'est quelqu'un qui devine et qui arrive à exprimer des émotions, et il sait les transmettre", explique-t-il.

Par Non Stop People TV