Jean-Jacques Goldman : sa touchante surprise à une soignante

Bien que rarement présent dans les médias, Jean-Jacques Goldman se montre pour apporter son soutien aux soignants dans la lutte contre le coronavirus. Après avoir adressé une lettre à la commune de Saint-Viaud (Loire-Atlantique) qui a repris son titre "Il changeait la vie" dans un clip en hommage au personnel médical, Jean-Jacques Goldman a fait de même pour une soignante à la maternité du CHRU de Besançon (Franche-Comté). Isabelle Marguet avait aussi été inspirée par la chanson renommée "Ils sauvent nos vies" que le chanteur avait partagé en mars dernier. Dans un clip reprenant le morceau de Jean-Jacques Goldman, la jeune femme, son mari et ses trois enfants ont réalisé des personnages en pâte à modeler pour rendre hommage aux soignants.

Une touchante lettre

En remerciement de ce beau geste, Jean-Jacques Goldman a décidé d'adresser une lettre à la famille, rapporte L'Est Républicain. "Merci Isabelle, merci Jean-Philippe ! Merci Louison, Soan, Hugo ! Merci pour le merci. En plus, c’est beau, c’est rigolo, c’est touchant… Amicalement JJG", a remercié le chanteur dans son courrier, en ajoutant : "Et une pensée spéciale pour Isabelle en première ligne. Les périodes de danger, d'inquiétude apportent le pire et le meilleur. Vous avez choisi le meilleur, alors... MERCI!". Très surprise de recevoir cette lettre de la part du chanteur, Isabelle Marguet a été touchée par cette attention, a-t-elle confié au quotidien régional : "On ne l'avait pas fait pour recevoir une réponse mais c’est tellement touchant et le mot est si sympathique!".

Par Marie Merlet