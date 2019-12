Jean-Jacques Goldman, Sophie Marceau, Omar Sy... Quelles sont les personnalités préférées des Français ?

C'est inédit ! Ce samedi 28 décembre, le Journal du Dimanche a dévoilé les personnalités préférées des Français pour cette année mais avec un changement de taille : « Notre classement du Top 50 des personnalités préférées des Français devient pour la première fois paritaire, avec 25 hommes d'un côté, 25 femmes de l'autre. Il s'agit d'une réponse volontariste à la trop faible présence féminine constatée jusque-là et qui avait atteint l'an dernier un niveau historiquement bas, avec seulement 14 femmes et un top 15 exclusivement ­masculin ». Parmi un panel de 40 femmes et 40 femmes, plus 1003 sondés ont désigné leurs favoris. Qui monte sur le podium en 2019 ?

Des indétrônables

Côté hommes, Jean-Jacques Goldman garde la première place suivi de l'ancien détenteur du titre : Omar Sy ! La médaille de bronze est décerné au comédien Dany Boon. Le footballeur Kylian Mbappé perd des places tandis que le rappeur Soprano en grappille. Du côté des femmes, le trône revient à … Sophie Marceau ! L'actrice, qui n'a pourtant pas eu d'actualité en 2019 comme s'étonnent nombreux internautes, est élue personnalité préférée. L'année dernière, elle apparaissait déjà dans ce classement mixe : la première femme n'était que 16ème du top global. Aux côtés de celle qui a joué dans « La Boum », sa consœur Marion Cotillard et l'humoriste Florence Foresti complète le trio de tête devant Josiane Balasko, Valérie Lemercier, Vanessa Paradis, Louane, …

Par Elodie F.