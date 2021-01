Jean-Louis Aubert opéré du coeur : il donne de ses nouvelles

Jean-Louis Aubert fait partie intégrante des chanteurs français les plus emblématiques. C'est pourquoi, en juillet dernier, ses fans ont eu une petite frayeur en apprenant qu'il venait de se faire opérer du coeur. C'est sur sa page Facebook qu'il avait annoncé la nouvelle, déclarant s'être fait hospitaliser "le lendemain d'une émission de radio" avant d'évoquer "une petite anomalie génétique". Quelques semaines après, il rassurait ses fans toujours sur Facebook en écrivant : "Je récupère à une vitesse hallucinante (paraît-il) et j'ai un très bon moral (accompagné par vos tendres pensées). C'est aussi une magnifique aventure humaine que de se retrouver près des soignants qui oeuvrent avec tant d'attention dans les coulisses de la vie (...) Comme vous le sentez sûrement, je vais très bien et j'espère vous retrouver bientôt. En attendant, grappillez quelques jolis bouts d'été en restant vigilants, bien sûr. Je vous embrasse".

"je suis en plein forme"

Ce vendredi 22 janvier, Jean-Louis Aubert était invité au micro de RTL. Le chanteur est tout d'abord revenu sur son actualité, avant de se confier sur cette période compliquée, mais qui est désormais derrière lui. "Je n'étais pas malade du tout mais je voulais juste vérifier si j'avais une Covid ou pas. Mais mon médecin généraliste qui est très malin m'a dit 'fais plutôt un scanner on verra mieux'.. Et le scanner disait que mes poumons allaient très bien mais que j'avais une malformation cardiaque et que je pouvais tomber à tout moment".

Il conclut ensuite en faisant un état des lieux de son état de santé. "Depuis, je récupère. J'ai un peu mal à l'épaule et à la cage thoracique, mais tout va bien je crois, je suis en plein forme".

Par J.F.