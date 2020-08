Jean-Louis Aubert sorti d'affaire après son hospitalisation ? Il donne des nouvelles

Stupeur en juillet dernier lorsque Jean-Louis Aubert prend la parole via les réseaux sociaux pour annoncer son hospitalisation à la suite d’une émission de radio. Il expliquait alors : "Entrer à l’hôpital le lendemain d’une émission de radio alors qu’on se sent très bien et se retrouver en quelques heures sur le fil de la vie à respirer entre deux murs de douleur, ça peut sembler être la galère. Mais j’ai vite compris que c’était une grande chance". Dans son post, l’ancien membre du groupe Téléphone dévoilait qu’après plusieurs examens les médecins lui ont découvert une "anomalie génétique". Plus de peur que le mal. Vendredi 14 août il a donné de ses nouvelles, toujours via Facebook.

Il évoque ses projets

Dans sa publication teintée d’humour, le chanteur de 65 ans apparaît cheveux au vent accompagné de sa guitare et le sourire aux lèvres. Et les nouvelles sont bonnes ! "Me voici à la campagne, je suis quasiment au Paradis (sans les inconvénients) et je vais très bien me semble-t-il. J’ai les bras remplis de petits cadeaux pour vous mais mon épaule me tire un peu (il paraît que ça fait souvent ça quand on cloue les grenouilles", a-t-il posté. Il en a profité pour parler de ses projets à venir à ses fans. "J’ai aussi des rêves qui me gardent éveillé tant j’ai envie de les partager quand viendra l’incertain automne (eh oui, je rêve encore). À bientôt donc". Pour conclure son post, il s’adresse à ses abonnés pour les remercier : "Merci de vous soucier de moi comme, je l’espère, vous prenez soin de vous".

Et comme il l’a promis, dimanche 16 août, Jean-Louis Aubert a publié une vidéo sur sa page Facebook. En légende, il a posté le message suivant : "Le bonheur ça s’construit pas en dur ! Donc on devrait tous pouvoir rentrer !" La vidéo - qui représente des gens dans des cadres - a été réalisée avec "les talentueux Synapson", mais également "Frank le réalisateur et son fils Jules" qui "ont tenté pendant des jours et des jours de pousser le mur d’images". "Le traitement final est inspiré des médicaments que l’on m’a donnés", s’amuse Jean-Louis Aubert. La vidéo est à retrouver sur ce lien.

Chers toutes et tous, et chers réseaux soucieux, Me voici à la campagne, je suis quasiment au Paradis (sans les... Publiée par Jean-Louis Aubert sur Vendredi 14 août 2020

Mon épaule semble un peu fragile (douloureuse en tous cas), ça sera donc un petit film aujourd’hui. J’espère que vous vous y retrouverez. A tout à l’heure, 12h Publiée par Jean-Louis Aubert sur Dimanche 16 août 2020

Le bonheur ça s’construit pas en dur ! Donc on devrait tous pouvoir rentrer ! Alors avec les talentueux Synapson, on a... Publiée par Jean-Louis Aubert sur Dimanche 16 août 2020

Par Valentine V.