Jean-Luc Lahaye : combien lui a rapporté "Papa chanteur" ? (exclu vidéo)

Jean-Luc Lahaye ne s’est pas défilé. Le chanteur est tombé sur la case argent dans L’Instant de Luxe, émission diffusée sur Non Stop People ce lundi 8 juin. L’interprète de "Femme" avoue que "cette année, ça va aller beaucoup moins bien" : "Je crois que je vais faire une année blanche de concerts", révèle-t-il. Avec la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, le monde du spectacle a été sévèrement impacté. Si les petits festivals peuvent bien se tenir, les Zéniths et les stades ne devraient pas rouvrir avant l’année prochaine comme l’indiquait mi-mai le ministre de la Culture Franck Riester.

2020, une année blanche pour le chanteur

A la question de savoir quelle chanson lui a le plus rapporté, Jean-Luc Lahaye révèle que c’est "Papa chanteur" et pas "Femme" : "Si je calcule depuis 1985, j’ai gagné plusieurs millions d’euros. Mais je les ai tous dépensés", indique le musicien qui précise que beaucoup sont partis dans les impôts : "Je peux me flatter d’avoir toujours été très rigoureux et de payer en temps et en heure mes impôts", souligne le compagnon de Paola. Sur Non Stop People toujours, le chanteur a présenté pour la première fois sa petite amie. Très discret sur leur histoire d’amour, le couple n’en a que faire de sa grande différence d’âge. "Je l’ai choisie à l’échographie", ironise Jean-Luc Lahaye dans L’Instant de Luxe : "On n’en parle pas souvent, jamais même", commente Paola. "La vie est ainsi faite pour les hommes. Les hommes ont toujours préféré être avec une compagne un peu plus jeune en général. Principalement les artistes", estime de son côté le chanteur de 67 ans.

Par Non Stop People TV