Jean-Luc Lahaye emprisonné six mois à Fresnes, il revient sur sa détention (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission. Elle y reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité, mais aussi sur sa vie personnelle. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, elle a recueilli les confidences de Babette de Rozières, Vincent Mc Doom, Karima Charni ou encore celles de Gil Alma.

Ce mercredi 3 février, c'est avec Jean-Luc Lahaye que l'animatrice de "C'est mon choix" sur Chérie 25 s'est entretenue. Dans un premier extrait, le chanteur de 68 ans a raconté son pire souvenir de la DDASS, là où il a passé une bonne partie de son enfance. "C'était une ferme où comme je faisais pipi au lit assez tard, jusqu'à mes 12-13 ans, ils m'ont fait dormir dans l'étable. C'était l'hiver. Je dormais avec les vaches, il y avait une meule de foin et tous les jours je devais la changer. J'étais comme les vaches, je changeais ma litière. Je crois que je suis resté dans cette ferme malgré tout pendant quatre ou cinq mois", raconte-t-il.

"J'étais souvent influencé par les plus grands"

Dans un second extrait, Jean-Luc Lahaye accepte de revenir sur ce jour où il a été incarcéré à Fresnes pendant six mois. "J'avais fait des conneries. C'était à l'époque avec les potes de la DDASS, comme j'étais un des plus jeunes, j'étais souvent influencé par les plus grands. Notre mode de vie, c'était plutôt d'emprunter les voitures, mais on ne les revendait pas, on les laissait dans une rue abandonnée, juste pour se déplacer, pour aller draguer les minettes. On s'est fait prendre un jour. Comme j'avais pas mal de dossiers vis-à-vis de la police à l'époque, des conneries, des bagarres, le juge n'a pas eu la tolérance que j'aurais aimé qu'il ait. Il m'a envoyé à Fresnes", raconte-t-il.

Que retient-il de ces six mois de prison ? "C'était très dur. Pas le fait d'être enfermé (...) mais c'est le fait d'être dans un état d'esprit de combativité parce que les jeunes en prison, les cellules sont ouvertes et y a toujours certains mecs qui voulaient prendre l'ascendant sur les autres, et ça se finissait toujours en bagarre. Comme moi, il ne faut pas me chercher, forcément je n'étais pas le dernier. Il y avait toujours des problèmes, je me suis souvent retrouvé au mitard, c'est-à-dire, la prison de la prison", dit-il.

Par Non Stop People TV