Jean-Luc Lahaye en couple : il présente sa petite-amie pour la première fois (exclu vidéo)

Très discret sur sa vie privée, Jean-Luc Lahaye a présenté sa compagne dans L’Instant de Luxe sur Non Stop People pour la première fois. Le chanteur vit une belle histoire d’amour loin des médias avec Paola depuis plusieurs années. Celle-ci a bien voulu se livrer sur sa relation avec l’interprète de "Femme". "C’est une grande aventure, c’est super. On voyage, on fait du parachutisme, on n’arrête pas", confie la jolie blonde. "On s’est rencontré à Montmartre", poursuit Paola, là où vit le chanteur. Si le couple ne donne pas de détails sur l’âge de la jeune femme ou sur la durée de leur relation, Jean-Luc Lahaye préfère rire de cette différence d’âge. "Je l’ai choisie à l’échographie", ironise le grand ami d'Hermine de Clermont-Tonnerre sur Non Stop People.

Le chanteur assume d’aimer les femmes beaucoup plus jeunes que lui

"On n’en parle pas souvent, jamais même", commente de son côté Paola sur leur grande différence d’âge. "La vie est ainsi faite pour les hommes. Les hommes ont toujours préféré être avec une compagne un peu plus jeune en général. Principalement les artistes", ajoute de son côté le chanteur de 67 ans. En 2007, Jean-Luc Lahaye avait été accusé "d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans" puis de corruption sur mineure en 2015. Il avait écopé d’un an de prison avec sursis. En avril 2019, dans Les Terriens du dimanche (C8), Jean-Luc Lahaye confiait combien Paola avait été d’un "soutien indéfectible" et qu’elle "acceptait" son penchant pour les jeunes femmes : "Je ne vais pas me promener main dans la main avec une femme de 60 ans. Je préfère les jeunes. C’est un jardin fleuri pour moi", déclarait-il en 2016 sur Europe 1 en expliquant que cette attirance découlait "d’un déficit abyssal d’affect".

Par Non Stop People TV