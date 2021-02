Jean-Luc Lahaye, "enfant de la DDASS" : il raconte son pire souvenir (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle échange avec une personnalité sur sa vie professionnelle et personnelle. Depuis son arrivée sur la chaîne, la présentatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a recueilli les confidences de nombreuses figures du PAF, notamment celles de Karima Charni. Ex-candidate de la "Star Academy", cette dernière est revenue sur son expérience dans le télé-crochet, mais aussi sur sa rencontre avec Grégory Lemarchal.

"Je l'ai rencontré de manière différente des autres. Avant l'émission, on est 'caché' à l'hôtel pendant quatre ou cinq jours pour les répétitions. J'entendais un monsieur qui n'arrêtait pas de tousser dans la chambre d'à côté. Et je disais à ma nounou : 'Mais faut pas que je le croise lui. Je ne vais pas tomber malade cinq jours avant mon premier prime sur TF1'. Je ne savais pas qu'il y avait un garçon qui était malade au sein de l'émission. On est très protégé, on ne sait pas qui sont les candidats qui vont être à nos côtés. Et en fait, c'est ma nounou qui me l'a dit. Elle m'a dit : 'Dans ta saison, les rumeurs sont vraies, il y a un garçon qui est malade et il est dans la chambre juste à côté'. C'était comme ça ma première découverte de Greg", confiait-elle.

"On pardonne tout à la vie quand on est gamin"

Ce mercredi 3 février, Evelyne Thomas reçoit Jean-Luc Lahaye dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, le chanteur confie être "un enfant de la DDASS". Et de poursuivre : "J'étais placé dans une ferme, dans la Nièvre, et je me souviens d'une haie de houx où je passais ma main tout petit et j'adorais ces piqûres (...) Parfois, il m'arrive de faire des détours par des fermes où j'ai été placé quand je suis en tournée. Je garde un souvenir assez tendre de mon enfance. On pardonne tout à la vie quand on est gamin".

Dans la suite de l'entretien, il évoque le pire souvenir de son enfance qu'il qualifie de "terrible". "C'était une ferme où comme je faisais pipi au lit assez tard, jusqu'à mes 12-13 ans, ils m'ont fait dormir dans l'étable. C'était l'hiver. Je dormais avec les vaches, il y avait une meule de foin et tous les jours je devais la changer. J'étais comme les vaches, je changeais ma litière. Je crois que je suis resté dans cette ferme malgré tout pendant quatre ou cinq mois", raconte-t-il.

