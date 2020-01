Jean-Paul Gaultier : Madonna lui rend un vibrant hommage

Le 22 janvier dernier, Jean-Paul Gaultier a offert un show d'exception pour présenter le tout dernier défilé de sa carrière. Pour l'occasion, de nombreuses célébrités ont accepté de défiler, à l'image de Béatrice Dalle, Mylène Farmer ou encore Iris Mittenaere. Et l'ancienne Miss Univers a profité de son passage au dîner de la mode du Sidaction qui se tenait jeudi 23 janvier pour se confier au micro de Non Stop People sur sa relation avec Jean-Paul Gaultier : "De participer au dernier show de Jean-Paul Gaultier c’était incroyable. C’était un honneur. C’est un peu mon ange gardien. On a un peu une histoire en commun. Il a toujours cru en moi. Je l’aime personnellement". Et une autre star a décidé de clamer publiquement son amour pour Jean-Paul Gaultier puisque Madonna a pris la parole sur les réseaux sociaux.

"Tu es si spécial"

Muse de Jean-Paul Gaultier, Madonna est une amie particulière du couturier puisque ce dernier n'avait pas hésité à demander en mariage la chanteuse pas moins de trois fois. Si la star américaine n'était pas présente pour le dernier défilé de Jean-Paul Gaultier, Madonna s'est emparée de son compte Instagram il y a quelques heures pour rendre hommage à Jean-Paul Gaultier : "Jean Paul. Quoi que tu fasses par la suite, ce sera du génie ! Je suis si reconnaissante d'avoir collaboré avec toi lors de nombreuses et incroyables aventures de mode au fil des ans. Il n'y a personne d'autre comme toi. Et il n'y en aura jamais ! Ton cœur, ton talent, ton humour. Tu es si spécial. Je ne te souhaite que le meilleur", a-t-elle écrit en légende de trois clichés pris à deux par le photographe américain Herb Ritts en 1990. Une touchante déclaration qui devrait faire plaisir à Jean-Paul Gaultier.

Par Alexia Felix