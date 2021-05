Jean-Pierre Mader : hospitalisé après un grave accident, il donne de ses nouvelles

Jean-Pierre Mader a sans doute eu la plus belle peur de sa vie. Selon nos confrères de la Dépêche, le chanteur star des années 80 a été victime le 13 mai dernier d’un accident de vélo survenu dans le centre-ville de Toulouse. Alors que l’interprète du tube "Macumba" était en train de rouler à vélo, il a perdu le contrôle de son vélo "pour une raison indéterminée", ont fait savoir nos confrères. Jean-Pierre Mader a été victime d’une perte de connaissance et a ensuite été évacué par les sapeurs-pompiers aux urgences du CHU Purpan. Sur place, le chanteur a subi une opération avec succès pour une fracture à la jambe : "La rééducation va être longue mais Jean-Pierre va bien", a indiqué dimanche dernier son épouse, Nathalie Mader, à La Dépêche du Midi.

"Une voiture et j’y passais"

De son côté, Jean-Pierre Mader a pris la parole dans la Dépêche du midi pour donner de ses nouvelles et raconter son accident : "J’ai un vrai trou noir. Je suis tombé dans les pommes après ce choc. Mais, ce que je sais, c’est qu’avant l’accident, j’étais passé sur un nid-de-poule sur la piste cyclable au Monument aux morts sur les allées François-Verdier. J’ai vérifié par la suite si tout allait bien sur mon vélo et je suis reparti. Quelques mètres après, j’ai fait un soleil, certainement à cause de ce nid-de-poule. Heureusement, j’étais dans la file piétonne… Sinon… une voiture et j’y passais". Heureusement, le chanteur a été pris en charge très rapidement : "Ils sont arrivés rapidement. Et m’ont soulagé directement de ma douleur avec de la morphine. À tel point que j’étais complètement “stone” et que je délirais. On m’a raconté que je chantais des chansons que je ne connais même pas".

Auprès de nos confrères, Jean-Pierre Mader a tenu à remercier toutes les personnes qui lui ont permis de s’en sortir : "En plein Covid, je veux remercier plus que jamais ce personnel soignant qui ne compte ni ses heures, ni son investissement, a-t-il tenu à déclarer. Ils ont été parfaits avec moi". A présent, le chanteur va devoir se reposer : "Je suis en béquille donc je n’ai pas le choix… je vais me reconfiner pour le coup. Ça tombe mal. Mais je me sens mieux. J’ai six semaines de rééducation et tout ira pour le mieux à la mi-juillet".

Par Alexia Felix