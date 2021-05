Jean Roch en colère contre le gouvernement : il alerte sur la situation des discothèques

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les discothèques ont été forcées de fermer leurs portes. Depuis, elles n’ont jamais rouvertes. Et visiblement, ce n’est pas au programme du gouvernement. Dans son dernier calendrier de déconfinement, les terrasses des bars et restaurants, cinémas, musées et théâtres pourront à nouveau accueillir des clients dès le 19 mai. Si les salles de restaurants, salles de sport et établissements sportifs rouvriront le 9 juin, rien n’est encore défini pour les discothèques. Pas même le 30 juin prochain, jour de la levée du couvre-feu dans l’Hexagone. Pour Jean Roch, ça ne passe pas.

"Il faut absolument intervenir"

Alors que le fondateur des clubs VIP Room avait déjà pris la parole dans les médias en 2020 pour alerter sur la situation des discothèques, Jean Roch a poussé un violent coup de gueule ce vendredi 30 avril 2021 sur BFM TV. "Depuis un an et demi, personne ne parle des clubs. Le parent pauvre de la profession, ce sont les discothèques et les clubs, qui ne sont jamais protégés, jamais conseillés, jamais encadrés, jamais accompagnés", déplore Jean Roch. "Il y a eu une deuxième vague, une troisième vague. Pourtant, les clubs étaient fermés. On ne peut pas tenir les clubs pour responsables. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi les clubs sont ignorés complètement alors qu'ils ont participé complètement à sortir de cette crise", s’est-il encore agacé. Jean Roch a ensuite rappelé que le monde de la nuit était déjà menacé avant la crise de la Covid-19. "Trop de clubs ont disparu avant cette crise Covid. Aujourd’hui, pendant la crise, de nombreux ont mis la clé sous la porte. Si le gouvernement ne fait pas quelque chose, il n'y aura plus de métier de nuit, plus de discothèques, plus de clubs. Il faut absolument intervenir et c'est maintenant qu'il faut le faire", regrette encore le papa de Rocky, Santo et Cielo.

Par Matilde A.