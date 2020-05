Jenifer bientôt de retour ? Elle annonce de nouveaux projets

Pendant le confinement en France, Jenifer a été assez discrète sur la Toile. En mars dernier, la chanteuse a tout de même tenu à apporter son soutien au personnel soignant en faisant un très beau geste, celui de mettre aux enchères la robe de sa dernière tournée : "Pendant que nous sommes tous confinés, le personnel soignant se retrouve au premier rang face au virus. L’association SPS est à leur écoute 24h/24 et 7j/7 pour les aider à surmonter cette épreuve psychologique si terrible. C’est aussi ça notre rôle d’artiste que de mettre en lumière tout ce qui pourra aider les soignants, mais aussi les familles touchées par la maladie. On compte sur vous pour faire un don, quel que soit le montant. Montrons-leur que nous prenons soin d’eux comme ils le font pour nous", a-t-elle écrit sur Instagram. Et alors que le déconfinement a débuté en France ce lundi 11 mai, Jenifer a fait son retour sur instagram.

Son tendre message pour ses abonnés

Et c’est en vidéo que la chanteuse a passé un tendre message à ses abonnés. L’occasion pour la star française de révéler que de nouveaux projets se préparent pour elle : "Un petit coucou à tous ! J’espère que tout se passe bien de votre côté. Je vous espère en forme et j’espère aussi vous retrouver très vite avec de jolies surprises. Je vous embrasse très fort ! Passionnément !". Il faudra toutefois attendre encore un peu avant d’en savoir plus. Après la sortie de son dernier album et une tournée dans toute la France, Jenifer avait décidé de faire une pause pour profiter de son époux et de ses deux fils.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 12 Mai 2020 à 5 :45 PDT 12 Mai 2020 à 5 :45 PDT

Par Alexia Felix