Jenifer : cette grande surprise qu’elle réserve à ses fans malgré le Covid-19 !

Jenifer a une bonne nouvelle pour ses fans. Après avoir été diagnostiquée positive au coronavirus, la chanteuse est à nouveau victime de la pandémie. Comme de nombreux artistes, la première gagnante de la "Star Academy" a dû annuler ses concerts. Pas question pour autant de ne pas donner de ses nouvelles à son public. En plus d’être présente sur les réseaux sociaux, la maman d’Aaron et Joseph continue de travailler… et même à monter sur scène.

Ce mercredi 18 novembre 2020, la jurée de "The Voice" s’est emparée de Twitter pour annoncer une grande nouvelle à ses admirateurs. "J’espère que vous allez bien ! Il y a un an, on était tous ensemble. On était tous réunis pour un concert unique. Pour un concert que je n’oublierai jamais grâce à vous", a-t-elle commencé son message en vidéo.

Malgré le coronavirus, Jennifer fait le show !

Avant de poursuivre: "Et bien cette année, à défaut de pouvoir vous proposer normal, à cause des conditions sanitaires que vous connaissez tous. Et bien, on a réfléchi et on a pensé à mon premier concert live stream". À défaut de rencontrer son public directement dans les salles de concert, elle a expliqué vouloir "profiter des nouvelles technologies" pour leur offrir un show "en direct de l’Olympia, le dimanche 13 à 18 heures", a-t-elle annoncé avec enthousiasme.

Un message que Jenifer a conclu dans la bonne humeur : "Vous serez chez vous, mais on fera la fête quand même, voilà. Il n’y a pas de raison. On chantera. Est-ce que vous êtes prêts à participer au premier concert live stream ? Allez je vous attend !" Une annonce qui a ravi ses abonnés sur Twitter. "Meilleure nouvelle de l’année vraiment", "C’est chouette de te voir comme ça toute rayonnante !" ou encore "Bien sûr ! On est là" et "Super oh oui", peut-on lire parmi les nombreux commentaires.

Par C.F.